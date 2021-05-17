【本報訊】Tesla創辦人馬斯克（圖）近日「出爾反爾」言論，不但將加密貨幣價格舞高弄低，而且往往玩笑開得太大釀成幣災，慘遭幣圈支持者群起攻之。繼他日前宣佈以環保為由、Tesla停收以比特幣（Bitcoin）買車後，他昨在網上回應拋售比特幣的言論，再惹市場「散水」揣測，比特幣由4.6萬美元閃跌至4.2萬美元水平，急挫逾8%，至馬斯克再澄清Tesla實際無沽貨後，才於4.5萬美元關口喘穩。

比特幣持續成網上熱話，於社交網Twitter，一名持續關注加密幣的網友「@CryptoWhale」昨發帖，提到當下季大家發現Tesla拋售比特幣時，肯定自打耳光，馬斯克則衰多口認「確實如此（Indeed）」，惹來外界以為Tesla已沽清加密貨幣疑雲，觸發比特幣狂瀉，由4.6萬美元跌至中午最低4.2萬美元水平。

美股早段偏軟

在接近12小時後，馬斯克才再發推文，澄清「Tesla沒有出售任何比特幣」，比特幣返回4.5萬美元。不過，馬斯克言論已惹來網民怒轟，指他這個自我狂人利用自己的力量推動市場，亦有人稱比特幣為去中心化，沒有領袖、不會是馬斯克或任何人。

截至昨晚9時45分，比特幣見45,209美元，跌7.98%；至於馬斯克曾力捧的狗狗幣（Dogecoin）報0.501美元，跌3.83%，昨低見0.449美元；以太幣（Ethereum）報3,460美元，跌7.19%，最低見3,125美元。

另外，市場承接上周對通脹影響的關注，三大指數盤前偏軟，開市後持續跌勢，截至昨晚9時45分，標指報4166.32點，跌7.53點或0.18%；道指報34339點，跌42.74點或0.12%；納指報13382點，跌47.62點或0.35%。