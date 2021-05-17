【本報訊】市民買樓意欲高漲，帶動多個二手屋苑創新高價。將軍澳廣場有「沙士貨」變樓王，一個三房單位疫市下癲售1,310萬元，破盡屋苑紀錄之餘，業主2003年以「沙士價」不足300萬元撈底入市，成為屋苑首宗賣樓勁賺千萬業主。

三房賣1,310萬破頂

香港置業劉浩勤稱，將軍澳廣場1座中層B室，實用面積761方呎，三房間隔，業主今年3月叫價1,600萬元，即使累減290萬元，至1,310萬元才能沽出，但樓價仍創屋苑歷史新高，呎價17,214元。單位早於2003年以268.6萬元一手買入，持貨18年勁賺1,041.4萬元離場，物業升值3.9倍。屋苑對上紀錄為同座一個樓層更高B室單位，上月以1,302萬元成交，今次低6層反賣貴8萬元。

劉浩勤續稱，同區新都城2期11座中層G室，實用面積363方呎，兩房間隔，成交價710萬元，呎價19,559元，創屋苑呎價歷史次高。

中原地產文家輝表示，天水圍二手成交穩定，本月首16日錄50宗成交，其中慧景軒3座極高層D室，屬實用面積869方呎四房戶，外望開揚后海灣景，以1,048.8萬元沽出，呎價12,069元，創天水圍二手分層單位歷史新高。新買家為換樓客，已留意慧景軒四房單位一段時間，奈何自住單位未賣出，所以只能預早睇樓，不能落實成交。最近賣出自住單位後，即出動睇樓，惟慧景軒四房戶鮮有放盤，之前睇部份單位亦已成交，適逢上述單位肯減價30萬，故買家即睇即日決定入市。原業主2015年6月以667萬元買入單位，持貨近六年轉售，賬面獲利381.8萬元，單位升值約57%。

元朗YOHO MIDTOWN一房戶再次升破700萬元，為2座高層F室，實用面積392方呎，以718萬元沽出，呎價18,316元，新買家為投資者，購入作收租用途。