彭博報道，近日Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）連番發推文，拖低比特幣價格，他的身家也跟著走下坡。隨著周一Tesla股價跌2.2%，Elon Musk將全球第二富豪的位置，讓位予LVMH集團董事長Bernard Arnault。

上周全球科技股急挫，以及中美關係緊張，Tesla傳出煞停擴建上海廠房，令公司股價大跌。直至3月，馬斯克仍位居《彭博》億萬富翁指數榜首，但現時身家從1月高位下跌24%，縮水至1,606億美元（折合約1.24萬億港元）。

馬斯克上周在Twitter發聲明，表示Tesla不再接受比特幣付款，導致比特幣價格一度暴跌最多15%。他亦曾發推文提到，正與狗狗幣（Dogecoin）開發人員合作以改善交易效率，令狗狗幣價格劇烈波動。早前馬斯克暗示Tesla可能或已經沽出比特幣持貨，再於市場引起騷動。昨日他發推澄清，指公司沒有出售比特幣。

Tesla股價在去年科網股熱潮中飆升近75倍，帶挈49歲的馬斯克曾於1月成為全球首富。然而全球晶片短缺，加上來自傳統汽車製造商的競爭加劇下，公司公佈首季盈利創新高後，股價仍要回落五份之一。

今年馬斯克的財富已下跌約91億美元，為《彭博》億萬富翁指數中身家縮水最多的美國富豪。至於取代馬斯克的Bernard Arnault身家增長最多，財富淨值急增近47億美元至1,612億美元（折合約1.25萬億港元），因LVMH集團在中國及亞洲其他地區的奢侈品銷售額急升。

分析：馬斯克對加密貨幣價格有過多影響力

昨日馬斯克對加密貨幣「舞高弄低」言論，引起投資者不滿。數據分析公司Global Data的分析師Danyaal Rashid表示，一個中心人物可對加密貨幣有這麼多控制權，已然違反去中心化金融（decentralized finance）的理念，不論馬斯克如何看待加密貨幣，他都對加密貨幣價格有過多影響力，會對價格穩定造成不良影響，亦很可能對主流社會日後以加密貨幣付款造成阻礙，形容情況令人擔心。

Rashid解釋，若馬斯克一個推特已可大幅改變加密貨幣價格的情況持續，人們根本不會相信加密貨幣有基本面可言，大眾會對加密貨幣失去信心。他說，要廣泛應用加密貨幣，深入到日常生活，前提是加密貨幣價格有一定程度的穩定，而當加密貨幣每星期都有高達20%的價格調整，人們就不可能以加密貨幣付款。

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