【本報訊】特許金融分析師CFA協會昨成立特殊目的收購公司（SPAC）工作小組，以加强市場監管。CFA協會總裁兼首席執行官傅孟琳（Margaret Franklin, CFA）表示，SPAC熱潮席捲全球，衍生潛在顧慮很多，例如保薦人經驗是否足夠、尤其以知名人士作招徠的SPAC，如未能完成併購，又不退回全數投資，或令上市後買入的散戶蝕本。

相比傳統IPO的上市方式，SPAC披露資料相對寬鬆，面對目前SPAC及私募基金的激烈競爭，往往SPAC付出的併購代價過高，有機會攤薄日後回報。

惠峰料SPAC熱潮6月反彈

CFA協會指，SPAC工作小組將由市場參與者、SPAC從業員、交易所代表、學術界及法律界專家組成，目標是於未來一年進行季度討論，研究SPAC的結構特徵和披露要求、相關上市標準、或具誤導成分的業績等，小組將於2022年初發表研究報告、提出政策建議。

另外，港交所（388）正研究引入SPAC機制，仍未正式諮詢市場。惠峰國際董事張玉峰表示，諮詢期越長，對香港不是一件好事，「富豪家族都已經搞緊，大量資金搬出香港，覺得好可惜。」

他預期，SPAC熱潮未退，6月將反彈，惟香港難於今年內成事。