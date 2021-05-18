信和集團公佈，將於本月29日假香港會議展覽中心舉辦信和集團招聘日，提供約1,000個職位，其中三成適合年輕人及應屆畢業生，涵蓋集團各業務範疇，包括物業發展、物業管理服務、酒店款待業、創新科技、可持續發展及其他相關範疇，務求配合集團發展需要同時，支持本港經濟復甦。

信和集團副主席黃永光表示，是次招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才。他又指，年輕人是香港未來的希望及棟樑，他們充滿創意、活力和抱負，對集團及社會的長遠發展和成功非常重要，期望為年輕人提供合適的機會，亦透過推展項目讓他們把握大灣區發展的機遇，發展長遠事業。

信和集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮指，招聘日當日將特設「青年區域」，由人力資源團隊為參加者提供即場職業諮詢及職位配對建議，年輕人亦可參與「認識自己」環節，透過完成職業性格問卷，了解個人長處，尋找合適職業路向。

是次招聘日約三成職位適合年輕人申請，包括信和實習計劃、管理培訓生計劃等；香港富麗敦海洋公園酒店項目有待完工，正招募開業團隊推廣大自然及海洋生物、香港和鄰里社區故事等；亦提供來自集團各個業務範疇的就業機會，適合具有不同背景、經驗和學歷的求職者。

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