虛擬銀行 WeLab Bank推出首個貸款產品GoFlexi，提供6個月至60個月的私人貸款，貸款金額最高達100萬元或月薪15倍，息率低至1.68%。

該行行政總裁李家達表示，希望產品為客戶提供更大的靈活性，一息兩味，享低息貸款同時亦可享受高息存款。

若貸款逾10萬元、貸款12個月或以上，可另享GoFlexi-Link優惠，即類似市面上的按揭存款掛鈎戶口（mortgage link），客戶核心賬戶的存款年利率可與貸款實際年利率掛鈎，上限為5％，而相關存款餘額則以未償貸款金額的50%為上限。

以貸款10萬元，24個月還款期及第1天存入核心賬戶金額為5萬元計，若貸款息率及核心賬戶存款利率同樣為1.68%，全期貸款利息支出為1745.91元，而全期存款利息收入為881.67元，即淨利息支出減半至864.24元。

該行現設有新開戶現金回贈200元；成功提取貸款則可獲400元現金回贈。現時該行核心賬戶存款利率為0.1%，GoSave三個月定期存款利率高達0.8%。

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