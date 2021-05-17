【本報訊】新居屋即將揀樓，未補地價居屋及公屋交投放緩。據房委會成交紀錄顯示，2021年5月上半月全港錄得15宗居屋第二市場成交，對比上月同期減少逾四成。而4月全月成交總數更新至176宗，按月減少約37%。

東駿苑呎價跌穿8,000元

上半月港島區僅兩宗成交，筲箕灣東駿苑及東濤苑各錄1宗，前者一個低層單位，實用606方呎，成交價僅475萬元，呎價跌穿8,000元，低見7,838元，創屋苑綠表呎價逾兩年新低，重返2019年初水平。

富誠地產謝婉玲表示，牛池灣嘉峰臺5座高層H室，實用592方呎，獲綠表買家以740萬元承接，呎價1.25萬元，為屋苑2019年10月後最貴銀碼；原業主2007年以198.1萬元入市，持貨14年大賺541.9萬元。此外，藍田康逸苑D座高層2室，實用650方呎，去年12月業主叫價870萬元，最後以773.8萬元成交，呎價11,905元，屬屋苑同類市場去年10月後最貴。

小西灣居屋富欣花園中層戶，實用431方呎，4月未補價以508萬元成交，呎價11,787元，創屋苑綠表呎價新高。

青衣錄得5月份首宗公屋買賣，為青衣邨宜逸樓中層17室，實用443方呎，於自由市場以497萬元成交，屬屋苑銀碼歷來次高。