日本作為發達經濟體之一，其股票市場同樣是全球重要市場，投資機遇相當龐大。

當中有兩大趨勢值得投資者特別留意，分別是數碼化和折扣零售，兩者均受新冠肺炎疫情的極大提振，作為大趨勢，疫後亦不會就此消失。

作為全球其中一個資訊科技開支最為龐大的國家，其實日本的數碼化步伐並不快，不少日本公司都是沿用以往的做事方式，墨守成規，大量工序需要涉及人手操作，並只以線下方式運作。

然而，疫情加速了日本公司的數碼化步伐，現時約40%的日本企業已經建立了數碼轉型的計劃，我們相信隨着數碼化步伐的加快，互聯網服務和軟件即服務（Software as a Service，簡稱SaaS）公司將可受惠。

至於折扣零售方面，日本消費者以往對較便宜的產品通常會抱以懷疑態度，但在疫情的影響下消費者對相近產品與服務的需求激增，例如現在更加多的中等收入階層亦成為折扣店的客戶。

在日本經濟疲弱、工資增長停滯的情況下，此趨勢相信仍將持續。

總結而言，這兩大趨勢並非突然出現，而是早已存在，只是新冠肺炎疫情大大加速了兩大趨勢的發展，即使疫情過後亦不會逆轉。

投資者可從受惠上述長遠增長的行業，揀選能夠以創新搶佔市場份額、在經濟逆勢當中仍能蓬勃發展的公司。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事