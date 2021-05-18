網易（9999）旗下「網易雲音樂」今早公佈與全球三大唱片公司之一的索尼音樂娛樂（Sony Music Entertainment）達成全新版權合作，網易雲音樂將獲得索尼音樂娛樂數年期的海量曲庫授權。同時，雙方還將在音樂宣發、流媒體服務、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多創新探索和全新合作。

網易中午收報164.9元，升0.61%。

彭博報道，網易此舉將進一步推動中央努力顛覆（upend ）騰訊（700）在中國音樂串流媒體領域的至高無上地位。

網易及其對手騰訊音樂聲明中指說，索尼已同意將音樂授權給騰訊音樂和網易，從而結束與中國領先的音樂串流媒體服務的獨家安排。

報道引述路透社上月消息人士指，作為反壟斷一部份，中國正考慮向騰訊音樂處以罰款。騰訊音樂首席戰略官葉卓東表示，公司已受到越來越嚴格的審查，並正與監管機構合作。

報道指，監管機構已告知騰訊應放棄獨家音樂版權。2月有消息指，監管機構調查騰訊與全球三大唱片公司的交易。

此前環球、索尼及華納曾將其大部分音樂專有權售予騰訊，而騰訊音樂則得到索尼和華納公司的支持。然後，騰訊音樂將內容轉許可給網易，阿里巴巴（9988）和小米（1810）經營較小的音樂平台。網易CEO丁磊2月時曾指，三大唱片公司在中國的獨家銷售模式，使得包括網易雲音樂在內等需要購買版權的公司，付出了超過合理價格兩到三倍的成本。

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