【本報訊】沉寂多時的新股市場終迎來轉機，京東（9618）分拆的京東物流（2618）首日招股反應熱烈，孖展極速破千億，多間券商暫為其借出1,127億元孖展額，相當於公開發售集資額7.92億元，超購142倍；據悉國際配售亦超購。專家預期若市況持續暢旺，該股將最終超購約400倍，加上憧憬快速納入指數，料首日升幅可達約三成。

多間券商早已為京東物流預留逾千億孖展額，其中輝立借出230億元、華泰佔201億元、富途及耀才各佔186億元及130億元。外媒報道指，京東物流國際配售表現同樣受捧，已獲超額認購。該股招股價介乎39.36至43.36元，每手100股，入場費為4,379.7元；集資最多264.13億元；預期5月28日掛牌。京東物流聯席保薦人為美林、高盛及海通國際。

憧憬納入重要指數

信誠證券聯席董事張智威預期，京東物流最終超購約400倍，首日升幅達兩至三成，「過去幾年收入增長約五成，業務越做越好，之前定單九成靠母企京東，但現時外來客戶都增至五成」。加上該股上限定價較預期低、基石投資者粒粒皆星，「憧憬納入重要指數，將獲被動式基金買入，都係利好條件。」該股引入7名基石投資者，合共認購15億美元（約117億港元）股份，佔發行規模逾40%；其中軟銀願景基金認購6億美元、淡馬錫佔2.2億美元等，意味對公司前景有一定信心。

京東物流是次全球發售6.09億股，香港發售股數為1,827.4萬股，即「街貨」約18.27萬手。據招股書顯示，若公開發售認購倍數超過63倍或以上，則觸發回撥機制，令香港公開發售部份佔比最多由3%增至9%，即街貨增至54.82萬手。張智威稱，京東物流即使觸發回撥機制，街貨量仍較少，「反映公司惜貨，希望控制股價不致波動。」料散戶抽50手穩中1手。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，新股市場受市況影響，而京東物流首日招股反應好，或因投資者憧憬市場有機會見底，故資金進取至抽新股；「若招股初期反應維持良好，則上市初期均造好。」

順豐房託首日破發

市場關注京東物流中短期業務增長及擴大市場份額多於盈利能力；而今年首季毛利率遠低於去年同期，公司預期全年再度錄得重大經調整虧損。

順豐房託（2191）昨日掛牌即破發，跌16%至4.16元，一手1,000股，不計手續費賬面蝕820元。順豐房託主席兼執行董事王衞曾指，對長期發展及上市非常有信心。隨着順豐物流高速發展，公司將投資更多內地及國際資產，有望陸續放進順豐房託基金。