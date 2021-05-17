【本報訊】本港豪宅「有價有市」，不少業主趁機放售重磅貨。其中，於本港紮根逾75年的印度裔豪門夏利里拉家族，最新委託代理標售渣甸山包華士道屋地，市值料高近5.5億元；項目將於7月7日截標。

第一太平戴維斯透露，該行新近獲委託代理以招標形式，出售渣甸山包華士道8號屋地，地盤面積達9,814方呎，目前劃入住宅（丙類）1地段，以地積比約0.6倍計，最高可建樓面面積約5,511方呎，建築物高度限制為3層。

包華士道對上成交需追溯至2015年，中渝置地（1224）主席、有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋當時斥7.6億元購入該地段1號屋地，當時成交呎價高見99,594元；以此推算，上述8號屋地，市值或高見5.49億元。

翻查資料，上述屋地現為兩層高花園獨立屋，並由本港首屈一指的印度富商夏利里拉家族早於98年購入，現由一間海外公司持有。

盛滙沽荃灣舖速賺四成

另外，工商舖市交投續旺，盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金新近售出荃灣沙咀道130號地舖，面積約1,000方呎，成交價為2,800萬元，呎價約2.8萬元；基金於去年12月以2,000萬元購入上述舖位，即持貨短短五個月，賬賺800萬元或四成。舖位目前由食肆以月租7.3萬元租用，新買家可享租金回報約3.1厘。