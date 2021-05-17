大國之夢，俄羅斯普京也有，其任內力推歐亞一體，圖以歐亞經濟聯盟與美國、歐盟一爭呈鼎足之勢。不過普京的大國夢遇上重大挫折。

歐亞經濟聯盟主要統合前蘇聯國家，以聯盟形式恢復蘇聯榮景，只是蘇聯15個共和國之中，第二大經濟體烏克蘭已轉投歐美陣營。沒有了烏克蘭，歐亞經濟聯盟不成氣候。如此就說明了烏克蘭在俄羅斯與歐美角力中的重要性。

烏克蘭會加入北約之說甚囂塵上，一旦成真，等於畫下確切界線，俄羅斯西擴止步，將驅使俄羅斯尋求其他支援力量達致平衡。淺白地講，就係會將俄羅斯踢向中共一面。現屆美國政府的真正意圖，從此事後續發展可一窺端倪。

美俄中三國都十分明白一個道理，雙雄對峙，就會拉攏次要對手幫拖。中共雖對外不斷宣稱同俄羅斯背對背拍住上，但最清楚俄羅斯底蘊的也是中共。

冷戰時代中共游刃於美蘇之間得以壯大，因此今日對俄羅斯而言，最着數自然係游刃於美中之間。從而可判斷，俄羅斯不會先行，不會以身犯險為他國爭取空間。局勢或許會引佢咁做，但普京心中有數。比如土耳其，去年阿塞拜疆以土耳其無人機在納卡戰事中佔據上風，對烏克蘭收復分離地區有借鑑之用。

美俄對話 情勢待變

共產黨三寶之一的朝鮮，去年開始變得相當低調。朝鮮可反轉東北亞地區平衡，金正恩看到，特朗普看到金正恩看到的。

特朗普無法當選，拜登行事曖昧，普京意向未明，加上一度傳聞金正恩健康有問題，相信是其低調的原因。朝鮮相信會繼續低調，適當時配合叫一下，直到俄羅斯態度明確。

俄羅斯本月初舉行閱兵儀式，紀念戰勝納粹德國76周年。期間普京說了一句：「納粹意識正重新抬頭。」二戰時期烏克蘭有一個民族主義政治人物，叫斯捷潘．班德拉，曾和納粹德國合作，亦曾被納粹德國關押。烏克蘭親俄羅斯的領導人通常會否定班德拉。2014年烏克蘭問題爆發後，俄羅斯在聯合國提案反對英雄化納粹主義，所以普京閱兵之話係針對烏克蘭，不過在現今局勢重申就頗堪玩味。

美國同俄羅斯因為歷史恩怨，「通俄」在美國是一個禁忌。如果時勢令兩國不得不協商，對峙就是打通對話渠道的最好方法。6月拜登與普京會就烏克蘭等問題會面，情勢的變化就在下半年開始。

山川蕭條極邊土，胡騎憑陵雜風雨。

待續

Mr. Tregunter