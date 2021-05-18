中國華融（2799）陷入千億債務危機，《紐約時報》引述知情人士消息指，中國政府對華融的重組計劃正處於初期階段，而境內外的債券持有人最終或仍需承擔重大虧損。

外界一直盛傳中央會出手 「泵水」打救華融，但報道引述兩名熟悉政府計劃的人士表示，政府可能會向重組公司注入部份資金，但並不足以償還所有債務，目前重組方案亦未有時間表。

日前《彭博》引述知情人士指，在中國金融監管機構的協調下，華融與包括工商銀行（1398）在內的國有銀行達成融資協議，可確保在8月底前足額償還到期債券，並預期在相若時間完成去年年報。

現時華融欠國內外債券持有人約410億美元（約3,198億港元），其中8月前到期境內外債券達28.3億美元（約220.74億港元）；於後日到期債券則有3億美元（約23.4億港元）。

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