【本報訊】根據彭博報道引述知情人士指，在中國金融監管機構的協調下，中國華融（2799）與包括工商銀行（1398）在內的國有銀行達成融資協議，可確保在8月底前足額償還到期債券，並預期在相若時間完成去年年報。至於中國華融、中國銀保監會和工商銀行暫未對消息作出回應。

8月前到期債券涉220億

該報道認為，當局可能希望避免在7月建黨百周年紀念前後，發生任何重大的市場動盪，但目前並不確定這一安排在之後是否會延續。現時，華融欠國內外債券持有人約410億美元（約3,198億港元），其中8月前到期境內外債券達28.3億美元（約220.74億港元）；於後日到期債券則有3億美元（約23.4億港元）。

自從華融旗下華融金控（993）未能在3月尾按期公佈去年業績後，令投資者大吃一驚，加上內地財新周刊指應以「市場化」的方式解決華融債務問題，導致債券價格下跌。其中，7月到期債務跌至94美分，屬相當高的折讓，至於永久債券的交易價格約為63美分。

中國銀監會上月中指華融經營正常，且流動性充裕，並配合審計師完成年報審核，不過官方仍對華融的命運保持沉默。華融上周回應彭博社提問時表示，它準備償付到期債券，至於政府的支持沒有改變。知情人士上個月表示，華融運用工商銀行新加坡分行提供的資金，償還了上月27日到期的6億新元債券。