醫美股有餘未盡，現代美容（919）盈喜後爆升四成，以上月中起步位計升近兩倍，誇啦啦。

本欄曾推介的必瘦站（1830）及彌明生活百貨（8473）亦不甘示弱，齊齊破位，連近月在高位整固多時的神冠控股（829），昨日也見價量齊升，是否開車訊號呢？

在此先recap一下神冠賣點︰以製造及銷售食用膠原蛋白腸衣產品起家，近年成功將膠原蛋白應用至製造及銷售藥品、護膚品、保健用品及生物活性膠原蛋白產品，化身成為美容產品股。去年疫情下盈利仍有20%增長，足見產品受歡迎程度。

另一亮點在於財務狀況靚爆鏡，淨現金達8.5億元，相當於最新市值17億元的5成。

上月中推介後，股價由0.4元升至最高的0.57元，近月在0.48至0.55元區間徘徊。

翻查資料，神冠近年每逢除息前均炒一轉，無他，年年都派高息，資金搶息好合理。簡單計計數，最新派息6仙，雖然股價已行了一浸，但股息率仍超過11厘。距離6月1日除息日越來越近，食粥食飯就係睇呢兩星期，若突破橫行區，有望海闊天空，反之繼續用炒上落策略操作。

唐牛

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