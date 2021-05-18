電影《沽注一擲》（The Big Short）原型人物Michael Burry，根據美國證券交易委員會的文件，其管理基金Scion Asset Management首季持有80多萬份Tesla認沽期權合約，價值為5.34億美元。

曾在金融海嘯沽空按揭證券而一夜暴富的他，這次持有大量Tesla看跌期權再次引起關注。Tesla由年初883美元的歷史高位，回落35%至昨日收報576美元，但未知Michael Burry何時買入這批看跌期權合約，而執行價格或到期日亦無法得知。

翻查資料，Michael Burry去年12月初已聲言要沽空Tesla，甚至建議創辦人Elon Musk要趁高位賣股籌集資金，他曾批評Tesla是依靠碳排放額度以獲取利潤，這將阻礙公司的長期發展前景，是一個危險訊號。

Scion目前十大重倉股主要為期權衍生產品，除了買入Tesla和iShares 20年期以上美債認沽期權，還買入了Alphabet、Facebook和ProShares二倍放空20年期以上美債ETF的購買期權。

《彭博》引述Interactive Brokers LLC首席策略師Steve Sosnick稱，「首季尾以來Tesla股價下跌了14％，因此這些認沽期權應該有盈利的，但也沒辦法完全肯定，Burry不時都表現出對Tesla的懷疑態度。」

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