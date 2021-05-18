上海航交所公佈按周中國貨櫃出口運價指數，上周五（14日）報2134.37，為有數據以來最高，已經連續第四周上升。

由2020年以來，這運費指數和人民幣滙率呈明顯的正比關係，由於全球疫情令旅遊逆差銳減，貨物貿易順差成為中國最主要的資金流，對人民幣滙率亦起到明顯支撐，而東南亞等地疫情反覆，令大量定單轉移至中國，中國4月錄得超預期的貿易順差，當月人民幣滙率亦止跌回升。

《彭博》引述澳新銀行中國策略師邢兆鵬指，預計今年中國出口會保持強勁，商品供應依賴中國的情況在新興市場全面免疫前都不會改變，「出口運費再度上升，反映出口向好同時商品價格普遍上升，貿易商可以承擔更高運費成本，但貨船供應將是中國經濟增長的一個樽頸位。」

中國海關上周公佈的數據顯示，4月出口較去年增加32.3%，進口則升43.1%，貿易順差為428.5億美元，出口增速及順差規模遠超市場預期。

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