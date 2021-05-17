【本報訊】內地公佈的三頭馬車數據遜預期，4月份工業、投資和消費增速明顯回落。市場對通脹預期降溫，加上人行逆回購，資金面維持平穩偏鬆，息口敏感的新經濟股反彈，科指昨勁彈1.8%，騰訊（700）重上600元。不過，市場普遍認為科技股尚未轉勢，呼籲投資者小心。

中國國家統計局公佈4月份經濟數據，多個經濟數據不符市場預期，其中零售總額增17.7%，遠低於預期的25%。至於工業增加值則按年增9.8%，較市場預期10%略低；固定資產投資在今年頭四個月增長19.9%，較市場預期20%略低；全國城鎮失業率下降至5.1%，新增就業437萬人。

樓價升4.8% 8個月最多

內地樓市則繼續熾熱，4月各大城市新建商品住宅價格按年升4.8%，連續67個月錄上升，按月升0.6%，按年及按月的升幅都是8個月以來最大。

中原銀行首席經濟學家王軍接受路透社訪問，指工業、消費與投資按月增速均有明顯回落，顯示供需兩端均增長乏力，經濟復蘇動力減弱，後續仍需政策面的適當呵護，過緊的政策取向將帶來後續經濟增長快速回落的風險。

內地經濟數據遜預期，但人民銀行昨開展100億元人民幣逆回購操作和1,000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，操作利率分別維持2.2厘與2.95厘，資金面維持平穩偏鬆。在新經濟股的帶動下，恒指昨日一度回升240點，收報28194點，升166點。科指收報7699點，升134點。大市成交額1,456億元。

北水亦連續第五日流入港股，昨日淨買入近85億元，主要追捧科技股，騰訊 、美團 （3690） 及小米 （1810） 分別獲30.6億元、12.1億元及7.2億元掃貨。騰訊升3%，重上600元關口，美團升4.18%，小米升1.16%。新經濟股向上，舊經濟股則捱沽，長建（1038）、領展（823）、中銀（2388）等均跌約1%。

另外，中移動（941）擬公開發行人民幣股份，數量不超過9.64億股，不超過人民幣股份發行後已發行普通股總數的4.5%，股份擬在上交所主板上市。

專家：宜趁反彈減倉

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，通脹降溫對新經濟股只屬短暫刺激，因內地反壟斷的風波未完，新經濟股近期仍然處於橫行的狀態。按走勢大市或補回上周的裂口，上望28600點。再上則面對大量阻力位，加上日本、台灣等地股市因疫情再次反覆，對後市仍在觀望。

耀才證券研究部副經理譚智樂持相同意見，認為通脹的憂慮只是略為降溫，大方向仍然是走向通脹，暫時未見新經濟股的轉勢訊號，所以重倉新經濟股的散戶，最好趁這次反彈減倉至兩、三成左右，近期仍是部署資源股、航運股。