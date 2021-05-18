環球股市於今年第一季攀升，但過程並非一帆風順。因此，股市投資者必須審慎觀察未來可能出現的風險，為下一階段的復蘇做好準備。

利率與通脹

利率與通脹是許多投資者擔心的事情。美國國庫券孳息率攀升，令投資者憂慮利率上升是否會令美國等主要股市的升勢終結。拜登政府在3月份通過1.9萬億美元的財政刺激方案，其後又提出2萬億美元的基建投資計劃。這些政策雖然是復蘇美國經濟的重要支柱，但亦可能刺激通脹壓力再現。

然而，通脹與利率向上是否真的不利於股市？根據聯博的研究，1948年至今，當美國通脹介於2%至4%之間，美股的平均季度回報率為2.7%，只有在通脹超過4%的環境下，美股的回報率才會下跌至-1%，而目前美國未來5年的通脹預期水平約為2.1%。

另一方面，在利率攀升的環境下，股市常常表現不俗。根據我們的研究，1971年至今，美國國庫券總計經歷過18次孳息率攀升的時期，期間全球股市的平均年度回報率為14%。換言之，利率攀升未必會對股市回報率帶來負面影響，因為利率攀升往往伴隨著經濟與企業盈利加速增長。

然而，投資者仍應為通脹做好準備。舉例來說，通脹之下，定價能力將決定企業的競爭優勢。另外，通脹略升、利率上揚將對各類股票帶來不同影響，因此多元化配置是關鍵。

投資風格的輪轉

近期的利率波動與投資風格的輪轉，就是對投資組合利率敏感度的真實考驗，投資者不妨重新檢視投資配置。多年來，價值股的表現落後增長股，在近期的升勢後，截至2月底，全球價值股的估值仍較增長股便宜51%。因此，我們認為價值股仍具上升潛力。另一方面，在投資增長股時，投資者必須確保企業增長强勁與現金流穩健，才有望在估值承壓之際創造可持續的回報。

介乎於增長股與價值股之間的股票，如波動性較低的股票等，投資者在疫情期間皆敬而遠之。正因如此，目前許多必須消費品與公用事業等防守型股票的估值具有吸引力，且有助於降低波動性。事實上，在3月下旬股市波動時，這些低貝他值的股票再度發揮抵禦風險的功用。

回歸新常態

新冠肺炎疫情衝擊許多企業的基本因素，尤其是封城措施重創許多企業的盈利前景。即使經濟復蘇，投資者仍需精挑細選投資目標。

要分析企業能否適應新常態環境，投資者必須親自研究每一家企業。需要即時評估需求情況，利用最新的數據分析技術，判斷企業能否在後疫情時代展現良好的適應能力。此外，必須縝密分析企業的資產負債表，找出未善用低利環境、妥善管理債務的企業，藉此避開潛在的財務風險。另一方面，美國政府計劃調高企業稅率，可能會令企業的盈利前景承壓，但仍有部分企業可能受惠於拜登政府的基建投資計畫。此外，政治風險難以捉摸，舉例來說，拜登政府具體的貿易政策內容仍未確定。然而，我們可以預先找出個別政治風險可能影響的企業類型，藉此避免投資組合過度暴露在重大風險之中。

聯博股票投資主管Christopher Hogbin

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