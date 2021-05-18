全球肺炎疫情大反彈，尤其亞洲地區再大規模爆發，連一向被視為抗疫模範生嘅台灣亦告失手，令投資者風險胃納下降，美股隔晚下跌。諷刺嘅係疫情形勢再告急，反而令中港兩地股份做好，一來通脹預期因為疫情反彈或拖慢經濟復蘇進度而降溫；二來中港兩地疫情控制理想，令資金回流。

雖然美股隔晚偏軟，但港股夜期未受影響，ADR更隨住騰訊（700）進一步做好而反彈。噚日內地公佈多項經濟數據表現遜預期，反令市場對阿爺收水憂慮大減，內地股市喺成交配合下回升。尤其係零售數據表現未如理想，觸動內循環根基，令市場猜測中央或加大力度推動消費，噚日汽車股、食品股、體育品股做好，反映咗市場睇法。港股暫時表現落後A股，一旦內地推行更多刺激經濟措施，港股回補28,300至28,800點下跌裂口機會增加，港股重上二萬九水平指日可待。除咗上述幾個板塊之外，噚日航運股亦重見動力，不妨留意呢個板塊完成調整後，會唔會再展另一輪升浪。

中外運（598）曾於3月底發首季業績盈喜，預期經常性盈利錄按年逾3倍增長，達7.61億至7.97億元人民幣（下同），較去年首季的1.83億元，及2019年首季的4.86億元大幅增長。公司可受惠集裝箱運輸的行業上升周期，基於供應短缺，蘇彝士運河阻塞等影響，令4月初運費反彈，有助公司貨運代理業務。

集團管理層對前景感樂觀，特別是在空運代理和電商業務方面。而今年首季航空運費亦較去年平均為高，相信高運費的表現會於今年持續。公司在空運方面增加包機擴大運力，有助其費率表現和定價能力。中外運可受惠於空運強勁的收益率及貨量增長；去年恢復相對落後於貨運代理的物流業務有所復蘇；及歐洲快速運輸和貨運代理業務KLG的進一步融合。作為公司有史以來最大海外併購，順利整合KLG，將為未來併購做好準備，讓中外運可為客製化物流提供終端對終端解決方案，改善客戶黏性，及長遠提升利潤率。公司也有在東南亞與歐洲方面正尋求收購機會，與此同時，股權激勵計劃亦已提交待批。

不少大行已調高其盈利預測，以反映對貨運代理、碼頭服務收入預期及電商服務等業務前景樂觀，並給予其買入評級。技術走勢方面，股價回調至20日線見支持， 現價買入，博再向上挑戰4元至4.2元，跌穿3.5元橫行平台止蝕。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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