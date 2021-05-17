【本報訊】本港政治局勢前景未明，多國相繼提出不同方案，吸引港人移民。不過，美聯最新發表報告指，有逾一半受訪港人稱有意移民或於海外置業，惟相關比例按年錄得微跌。另僅有約23%受訪者表示將賣出在港自置物業，以換取移民等資金；該行指，移民風氣對本港樓市影響有限。

仍傾向保留物業收租

美聯移民顧問及美聯環球於本月初，為「港人移民取態及置業資金」進行調查，並收獲300份回應，其中有約51%受訪港人有意移民或到海外置業，相關比例較去年7月、即英國公佈BNO最新移民方案後同類調查的56%，回落約5個百分點。至於港人心儀移民地點首三位仍分別為英國、澳洲及加拿大。

值得留意的是，有意移民或於海外置業的受訪者中，相關資金來源最多為個人儲蓄，佔近39%；其次則為加按物業，錄約28%；而出售在港自置物業比例僅佔約23%。美聯環球周定國指，大部份移民人士看好本港樓市，傾向保留物業收租，加上未來有機會回港居住，因而傾向將物業加按套現，而非出售物業，相信因移民賣樓人士只佔小部份，故移民情況對本港樓價未見有實際影響。

另美聯移民鄭天殷表示，儘管現時多國移民政策寬鬆，惟移民屬重大決定，涉及事業及子女學業等問題，故不足一年，有移民意欲的受訪者比例略見下跌；相信隨着市民對移民外地所遇到的問題有更多了解，不排除相關數字將進一步回落。