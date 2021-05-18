【本報訊】利息持續低企，部份資金流入樓市。前稱「百度外賣」的內地網絡外賣訂餐服務平台「餓了麼星選」前首席戰略官或相關人士，再度入市，上月斥資2,400萬元購入中半山萬茂臺一單位，連同今年2月入市中半山帝景園，兩個月斥9,798萬元購入兩伙豪宅。

土地註冊處資料顯示，萬茂臺2號低層單位，實用面積1,485方呎，上月以2,400萬元成交，實用呎價16,162元，買家登記為韋迪（WEI DICK）及黃冬兒（WONG TUNG YEE JOYCE），前者與內地網絡外賣訂餐服務平台「餓了麼星選」前首席戰略官名字相同，料屬同一人，是次料需付樓價15%稅款共360萬元。

今年2月，韋迪或相關人士斥7,398萬元購入帝景園1座中層B室連1個車位，單位實用面積1,794方呎，實用呎價41,237元。

大生銀行馬氏家族購晉環

另外，據土地註冊處資料，黃竹坑晉環1A座高層G室，實用面積850方呎，屬三房間隔，早前以3,361.9萬元售出，呎價約39,552元；登記買家為馬清楠（Ma Ching Nam），與大生銀行馬氏家族成員、保良局前主席同名，料為同一人。晉環1A座20樓B室、1A座20樓C室及1A座22樓C室，3伙總成交價約5,318萬元，登記買家為李惠貞，與百老匯李氏家族成員同名，料為同一人，是次入市須支付樓價15%辣稅，涉近800萬元。晉環首輪開售當日，市傳該家族斥逾2億元購入8個三房戶。