京東（9618）公佈截至今年3月底止首季業績，期內非公認會計準則（non-GAAP）純利40億元（人民幣，下同），按年升33%，符合市場預期。每股盈利2.25元。

京東美股盤前曾見71美元，升1.8%，現轉跌0.23%，報69.57美元。

據《彭博》綜合市場預期，首季收入1,917.6億元人民幣，按年升31.2%。調整後純利36.33億元，按年增長22.2%。

年度活躍用戶增長較阿里慢

京東首季收入2,031.8億元，按年升39%；首季服務收入279億元，按年升73.1%；日用百貨商品銷售收入712.8億元，按年升35.9%；過去12個月的年度活躍用戶數按年增長29%，至4.998億，較去年12月止的4.719億增2,790萬；對比阿里（9988）截至3月年度活躍消費者為 8.11 億，增3,200萬為少。

截至3月底，京東物流運營超過1,000個倉庫，京東物流倉儲總面積約2,100萬平方米；不計兼職人員以及實習生，員工人數超過31萬名。

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