美國通漲近期升溫，但市場仍相信這因素不改變美國維持低息的政策路線，加上美債孳息回順，令美元續創逾三個月低位。非美貨幣中，受惠油價高企，加元曾攀上六年新高。

美匯指數今日低見89.68，跌至近三個月低位，較上週三收市的90.71跌103點子，令本年升幅報銷兼倒跌約0.2%。過去一週，七大主流貨幣六升一跌，漲幅介乎0.2至0.7%，當中上週本欄提及的英鎊表現最突出；紐元微跌0.1%獨憔悴。

繼月初出爐的非農就業數據遜預期後，之後揭盅的4月零售銷售也叫市場失望，加上達拉斯聯儲銀行行長Rovert Kaplan週一重申不預期聯儲局今年會加息，令市場對「息魔」回歸的憂慮淡化。美國10年期國債孳息昨日報1.654厘，較上週的五週高位有所回落。

本週美國缺乏重點數據，焦點落在聯儲局週三發佈的會議紀錄和其他儲局官員發言，雖然美國新近例如消費物價指數等通漲指標明顯上升，但觀乎儲局官員近期言論，估計會議紀錄和高官言論都沒有鷹派手影。再者，隨着歐洲的抗疫限制逐漸鬆綁，繼英國上週落實鬆綁後，西班牙上週日也解除宵禁，而意大利和法國也相繼有類同的放寬玩舉措，令市場憧憬歐洲亦開始走出疫情的陰霾，有助重啟經濟，削弱美元的吸引力。

美元弱勢下，部份非美貨幣近日續破位，其中加元就曾升見1.2013兌1美元，創6年新高，主要得益於油價升見兩年高位，以及加拿大央行早前展示有意收緊貨幣政策的意向。而歐元和英鎊也分別曾見上1.2228美元及1.42美元水平，同創近三個月高位。

後市方面，加元貼近1.2算兌1美元重要阻力位：估計短期未必一攻而破，與英鎊比較，後者似乎有較大上升空間，前景可看高一線。

奇兵

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