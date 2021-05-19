樓市氣氛亢奮，即使仍未通關，大額豪宅承接力亦相當驚人，由新地（016）發展的深水埗南昌站上蓋匯璽已屆現樓，近日受鄰近的維港滙開售帶動，成交量明顯增多。最新招標以5,680萬元沽出一伙四房海景樓王，屬頂層對落一層的「鳳凰樓層」，呎價高見3.75萬元。而樓下一層的同戶型單位，在2019年10月以4,629萬元沽，即同類貨一年半間賣貴1,051萬元或23%。

一手成交紀錄冊顯示，匯璽8座50樓A室，實用面積1,513方呎，四房雙套房間隔，位處頂層落一層的「鳳凰樓層」，招標成交價5,680萬元，呎價37,541元。8座A室位於整個匯璽項目最西北面，高層單位享廣闊海景。發展商在2019年9月開放8座48樓A室現樓示範單位予傳媒參觀，比是次成交的單位低2層。單位四間腄房及客飯廳同樣向海，主人套房更見雙邊海景。

翻查資料，8座49樓A室，在2019年10月以4,628.88萬元售出，呎價30,594元。是次樓上一層相隔一年半，賣貴1,051萬元或23%。

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