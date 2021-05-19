Bad Robot 旗下電子遊戲部門Bad Robot Games完成逾4,000萬美元（下同，折合約3.1億港元）B輪融資，並再獲李嘉誠旗下私人投資旗艦的維港投資、騰訊（700）、美國著名基金ICONIQ參與。繼投資雷蛇（1337）後，李嘉誠鮮有涉足遊戲板塊。

今次融資由GALAXY INTERACTIVE的Galacy EOS VC基金牽頭，所籌得的資金將用於擴展自家遊戲工作室，創建跨媒體及虛擬世界的故事。鮮有涉足在去年初，已成立內部開發團隊，計劃與Bad Robot的電影、電視、動畫部門合作，打造首個原創AAA級遊戲。

Bad Robot由電影製作人J.J. Abrams於2001年成立，曾製作多部知名電視劇集及電影，包括《西部世界》、《迷失》、《星球大戰：原力覺醒》等等。

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