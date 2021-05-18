特約報道｜傳統買地起屋的租金回報率，一般而言只有3至3.5厘左右，買家仲要自行承擔雜費維修同物業管理等支出，回報未算吸引。想打破傳統投資框框，賺取更高回報，就要留意近來最紅的澳洲NDIS計劃，回報率達8厘之高。周末有入市速成班講座，不容錯過。

澳洲以福利多聞名，有多項照顧國民的社會福利政策。國家殘障保險計劃NDIS（National Disability Insurance Scheme），是澳洲政府為保障殘障人士而設，當地約有 430 萬人患有殘障問題，NDIS計劃會援助為數約 46 萬名年齡 65 歲以下的殘障國民，當中包括為計劃合資格人士提供住屋援助。

投資者只要在投資澳洲合資格的買地起屋方案，就可以將其物業參加NDIS房屋福利計劃。只要經核實認可，福利機構就會承租該物業，並會提供7年高達8厘的淨租金回報保障計劃。發展商帶來的墨爾本買地起屋方案，入場費低至62萬澳元起（約港幣370萬），以NDIS計劃的8厘淨租金回報計算，每月租金收入可達$24,900港元，回報相當吸引，加上是澳洲政府支援推動的福利計劃，自然是穩健的投資方案。

NDIS計劃的投資買地起屋方案，相對於傳統買現樓或樓花，需要付的印花稅低得多，因為NDIS買起起屋，只計算地皮價值的印花稅，房屋價值不計算在內，但一般買樓花或現樓，就要付房屋價值的印花稅。在出租期間，比起傳統放租，投資者不必付出物業管理和維修等雜費，有報告指出，澳洲獨立屋維修費平均達5800澳元（註1），而管理費則約租金的5%-10%（註2）。比較之下，NDIS計劃投資者能節省許多開支，賺取更高回報。因為NDIS計劃有7年承租期，不必每年換約，更沒有租客真空期的虧損。計劃結束後，業主可以轉售物業，亦隨時可以收回物業自住，對有意移民澳洲的投資客來說，絕對是一大福音。

發展商帶來的NDIS合資格的買地起屋方案，是位於墨爾本的大型綜合別墅社區Mambourin，由已具97年歷史的國際上市發展商Frasers Property打造，擁有多年與政府合作和發展項目多個大型屋苑的經驗，遍佈澳洲主要城市。項目佔地110公頃，共建1200套住宅，預計容納超過3000人。

項目地理位置優越，5分鐘可步行至火車站和巴士站，30分鐘車程可到達墨爾本市中心及墨爾本大學。而且配套齊全，有5.4公頃的公園，以及佔地25000平方米的零售空間，超市、電影院、百貨公司、醫療中心都齊全。會所亦有禮賓部、標準泳池、兒童泳池、健身室、多功能體育場、水療設備、會議室、淋浴室、家庭式更衣室、母嬰室、宴會廳、咖啡廳、燒烤野餐區等設施。

NDIS可說是目前市場上最穩健而高回報的投資，本周末舉辦NDIS專題講座，拆解NDIS房屋投資計劃，如何7年來穩賺8厘淨租金回報，另外有澳洲五大城市樓市分析講座，對於NDIS房屋投資計劃有興趣的朋友，就要把握機會報名了解更多。

澳洲物業聯展

展銷會日期：5月22至23日（星期六至日）11 - 7pm

NDIS專題講座–入市速成班：5月22至23日（星期六至日）4pm

澳洲五大首府城市樓價升幅強勢 最新入市攻略講座：5月22至23日（星期六至日）1pm

地點：銅鑼灣世貿中心20樓2001室(Frasers Property香港辦公室)

查詢電話：2376 1088

登記網址：https://bit.ly/3yesBXH

註1：Property Pain: Building Defects Report 2019

註2：Property Management Fees – [2021 Update, By City]

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