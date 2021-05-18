【本報訊】市場缺盤，凶宅同層戶屢錄成交。市場消息指，鰂魚涌太古城華山閣低層戶，實用面積685方呎，三房間隔，屬凶宅同層單位，業主今年1月放盤，最初叫價1,400萬元，上月初減至1,200萬元仍乏人問津，至昨日突然一口氣劈多近「三球」，終以908萬元賣出， 呎價13,255元，比市價約1,250萬元低近三成，有區內代理形容「平到爆」。據知，同層一單位曾有老人家墮樓身亡。

曉麗苑綠表呎價不足$8,000

據土地註冊處資料，原業主1977年以一手價19.5萬元買入，單位44年大幅升值45倍，賬面仍大賺888.5萬元離場。中原地產趙鴻運表示，凶宅同層一般比市價平10%至15%，凶宅就平20%至30%，要視乎有幾凶。太古城本月錄得30宗買賣，凶宅同層佔2宗。

未補地價居屋成上車客置業福音。觀塘居屋曉麗苑樓價向來低水，綠表呎價不足8,000元，利嘉閣梁錦機說，曉麗苑錄5月首宗成交，為曉安閣中層16室三房戶，實用面積647方呎，以綠表500萬元售出，呎價7,728元。原業主1997年以137.81萬元購入，升值逾兩倍。事實上，曉麗苑呎價平過新界區不少居屋，據房委會成交紀錄，天水圍居屋天盛苑一個中層戶，實用面積650方呎，綠表以560萬元成交，呎價8,615元。

另外，馬鞍山雅濤居2座高層A室，實用面積791方呎，屬頂樓之下的「鳳凰樓」，剛以1,220萬元易手，破屋苑標準戶紀錄。

樓市熾熱，銀主盤開價進取。市場消息指，啟德天寰天海匯1座高層D室，實用面積453方呎，兩房間隔，現由銀主身份放售，開價1,250萬元，呎價27,594元，較業主2017年買入價946.92萬元高逾三成。