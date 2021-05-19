今日為佛誕紅日假期，大批市民外出活動購物，不過新盤市場欠大型銷售，市況不似往年般熱鬧，市場成交疏落。展望本周末，新盤開售活動集中於周六，共有5新盤開售，其中焦點新盤路勁（1098）等發展的黃竹坑晉環日前上載新價單，涉及106伙，周六作第四輪開售，同日起招標54伙。另外新地（016）屯門御海灣II亦以現樓開售82伙。

黃竹坑晉環昨日加推86伙，包括38伙一房、35伙兩房、9伙三房，以及4伙四房戶，實用面積368至965方呎，折實價1,183.4萬至4,197.8萬元，呎價30,610至43,501元，折實平均呎價34,627元，比上月23日首批平均呎價29,689元貴16.6%。最貴一伙為2B座42樓B室，面積965方呎，折實價高見4,197.8萬元，呎價43,501元，是首度以價單推出的四房單位。本周六開售106伙，同日54伙招標發售。

至於屯門御海灣II昨日加推70伙，包括27伙一房、36伙兩房，以及7伙三房單位，面積299至501方呎，折實價579.19萬至1,107.37萬元，呎價18,002至22,103元，折實均價19,392元。同在周六推售，涉及82伙。

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