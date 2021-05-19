我和公關阿姐飲茶，講起下屬因為見客食飯，不肯斟茶而引起的風波，其實是好幾年之前的舊事了。不過每一次Facebook重post舊事重提，依然迴響反應不絕，今次當然亦不例外。

其實整件事牽涉三個範疇，第一工作上，出外見客，一起食飯，斟茶是否工作崗位必須？第二禮貌上，不管對方是客人朋友還是什麼人，飲茶為他人斟茶是否基本禮貌？第三教育上，父親為了寶貝仔有工做，找老闆提出私底下補貼，是否合理？

先講工作上，莫講是出外見客，還要是個公關，我出外見客貴客戶斟茶竟然要牽涉到工作不應包埋，還要感到屈辱侮辱，抱着這種心態思維，應該鞍座家中留在象牙塔中被飼養供奉就好了，何必以身犯險在Corporate jungle覓食求生？

再講，無關是否職業所需，即使公司同事一齊飲茶，為自己斟茶之前先為他人斟茶，是最基本的禮貌。但竟然有人覺得是非常多餘，只斟自己杯茶有什麼問題？亦有覺得幫人斟茶是巴結，幫老闆上司斟茶擺明擦鞋，講到底就是cheap。自己點想點做冇問題，不過就突顯cheap的是自己冇禮貌教養的問題。

至於那位父親的行為，就可以完全解釋為什麼斟茶咁小事都會變大件事的問題的原因源頭！有個事事樣樣照顧得無微不至關懷體貼入微，絕對不會讓寶貝有半點委屈不快的父親，養出一個只懂得活在自己的世界中的，用自己的感覺作為標準、只會做自己不懂得做人的兒子，是非常正常正路不過的事。歸根究底，是關乎家教教育的事！

越寫越悲哀，當父母認為教育就是讀書的時候，教育的責任是學校的責任的時候，新一代的年青人不懂得人情世故不懂得如何做人，備受嘲笑，但實在責任不在他們身上。一屋證書琴棋書畫十八般武藝樣樣皆能，關起門來稱王稱霸幾叻又如何，出到社會見真章。

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