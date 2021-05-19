最近股市沉悶，但商品市場因通脹預期升溫，貴金屬、大宗商品價格今年以來都上漲不少，金銀則比較冷靜，但最近一項指標反映銀價可能值得注意。「金銀比」是反映一盎司黃金可以購買的白銀數量，當金銀比上升，代表金價比銀價強勢，反之則代表銀價相對強勢。

金銀比在過去的均值為50-60，坊間多認為比率高於80代表白銀被低估，2020年3月比率更一度高見127。金銀比近期回落至65附近水平，算是回歸至正常水平，不過金融市場常常出現如鐘擺般的極端情況，上年銀價去到極端便宜，當趨勢反過來，亦可以走到極端昂貴。

當金銀比由高位回落，並具有足夠動能帶動金比出現向下趨勢時（即銀價開始轉強），偶然會令金銀比的50週平均線向下跌穿200週平均線，出現死亡交叉，過去30年間，共出現3次，分別在1993年10月、2004年8月及2011年1月。過去30年每一次出現這情況，隨後銀價都出現一段時間凌厲的升幅，由出現信號起計至銀價高位，各次銀價升幅分別為：1993年-64%、2004年-110%及2011年-80%。而2021年3月，則剛出現另一次金銀比的死亡交叉，加上銀價最近再次上試2020做出的5年高位$29.92美元，趨勢指標亦對路，動力十足。所以見到港股最近一些與銀有關的股份如中國白銀（815）、金貓銀貓（1815）都見資金流入，並強於大市，不過比起港股上市的股份，最直接與銀相關的應留意美股上市的白銀ETF-SLV、SIL，盈利主要來自銀礦挖掘的First Majestic Silver(AG)。

灝昇

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