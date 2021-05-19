一隻重1,000磅的阿拉斯加大灰熊，近日成為了加利福尼亞州選舉新聞的焦點。

商人John Cox成功發動了 200萬加州選民簽名要求罷免州長 Gavin Newsom，人數遠超12%選民的法定門檻。當局正在處理相關程序，預期11月舉行罷免投票。

到時，選票上第一條問題是應否罷免現任州長。投贊成者則要從候選人中選出替代人選。贊成票要超過半數，才會點算個別候選人的得票。

Cox在宣傳片中把自己比作一頭兇悍的灰熊，而對手則是沒有作為的彩色鸚鵡。影片中的熊名叫Tag，自小便被馴服用作拍攝電影。牠被帶到戶外的競選活動中作招徠。

1846年，加州仍是墨西哥的一部份。當地人採用了大灰熊作為他們革命的旗幟，希望以此猛獸的形象震懾敵人。後來加州的州旗沿用了大灰熊的設計。

現任加州州長是選舉的長勝將軍，一年半前卻被揭發在酒莊開派對，違犯了由他自己所定下的限聚令，民望亦因抗疫不力而下滑。

不少地方政府的選舉制度都有罷免機制，避免民選代表在任內背逆民意，胡作非為。加拿大、英國以至台灣都有類似的安排。

加州在20世紀初完善其選舉法例時，便加入了有關條款。 自1913年起，該州已經先後提出了179次罷免民選代表的呈請，不過成功到達投票階段的則只有十次。最後能令州長下台只得 2003年一次，當時在135名挑戰者中脫穎而出的是阿諾舒華辛力加。

反觀香港基本法第 73條，雖然列明立法會彈劾特首的程序，但選民卻沒有直接提出罷免選舉的空間。對比之下，加州市民只要花4,200美元入禀費，便可以啟動呈請罷免民選代表。

何安達

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