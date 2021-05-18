【本報訊】中國華融（2799）陷入千億債務危機，《紐約時報》引述知情人士消息指，中國政府對華融的重組計劃正處於初期階段，而境內外的債券持有人最終或仍需承擔重大虧損。

傳中方不全數履約

外界一直盛傳中央會出手「泵水」打救華融，但報道引述兩名熟悉政府計劃的人士表示，中方態度堅決，不會讓外國和國內債券持有人收到全部本金的退還。目的是阻止人們投資風險較高的中國公司，並認為政府會紓困。政府最終可能會向重組公司注入部份資金，但並不足以償還所有債務，目前重組方案亦未有時間表。

諮詢公司榮鼎諮詢（Rhodium Group）的中國研究主管洛根．賴特（Logan Wright）指，「這件事上沒有既定對策」，中國監管機構面臨的挑戰是，要兌現清理金融體系的承諾，同時防止可能出現的崩潰，「北京方面的新說辭是他們正在進行打擊，你得把他們的說法和他們將確保系統穩定的假設對照着看。」

日前彭博引述知情人士指，在中國金融監管機構的協調下，華融與包括工商銀行（1398）在內的國有銀行達成融資協議，可確保在8月底前足額償還到期債券，並預期在相若時間完成去年年報。

現時華融欠國內外債券持有人約410億美元（約3,198億港元），其中8月前到期境內外債券達28.3億美元（約220.74億港元）。