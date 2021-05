見這個大客之前,每次都精神緊張,一緊張就看甚麼都不順眼,尤其是她這個手袋。

「馬小姐,」我站在公司的升降機前面說,「講過幾多次呀,同我出去就唔好用呢啲袋吖嘛,講極都係咁。」

「葉生,」她不耐煩,「其實有咩問題?呢個袋好 common 喳嘛。」

你看你看,現在的年輕人對老闆就是如此無禮,但不得不承認,這個愛馬仕 Birkin 在香港地真的是蠻 common 的。

上流分兩種。

第一種,就是「一看就知道你是誰」那種,兩個字講晒就係名人。

第二種,就是「很想被人一看便知道是誰」那種,三個字要五個 syllables 先講得晒——「名人 wanna-be」。

無論是名人還是名人 wanna-be,愛馬仕 Birkin 都是她們的必需品。

名人需要,因為她們擔心別人的眼光——喂,嗰個名人嚟㗎喎,唔係孭個 Gucci 咁另類吖;名人 wanna-be 需要,因為她們渴望別人的眼光——咦,Birkin 嚟㗎喎,應該有啲料到嘅。

不過無論是否 common,我就是不喜歡她拿這個手袋。

「姐姐,唔係 common 唔 common 嘅問題,」升降機內只有我和她,「我老細又係攞住呢個袋,我老細個老細又係攞住呢個袋,咁你都唔覺得有問題?」

「都唔同色,」她抗辯。

「梗係唔同色啦,你嗰個係鱷魚皮吖嘛,你攞住呢個袋同我見客,我變咗好似你條𡃁咁呀,你明唔明?」

果然。

「呢位係?」郭太微笑。

「佢係 Samantha,我 assistant。」

「嘩,咁靚女嘅,坐坐坐,飲杯茶先,唔好客氣。」

看到了嗎,攞住個 Birkin,老細都未有得坐,佢已經有得飲茶。

一個小時左右,客見完,「陪我去買個包先唔該」。

「吓?」她的雙眼發光,「你想送包畀人咩?」

「食落肚嗰啲包呀姐姐,唔係你攞住嗰啲包。」剛才見客全程,佢享受,我講嘢,佢食飽飽,我淨係飲過兩啖水。

「哦,唔緊要,如果你下次想送袋畀人,你同我講,我同你去買。」

「你意思係 Birkin?」

「BKC 是但一個都冇問題,」她輕描淡寫,而所謂 BKC,就是愛馬仕傳說中有錢都不會買到的 Birkin、Kelly、Constance。

「唔係有錢都買唔到㗎咩?」

「傻啦,你配夠貨,唔好話袋,月亮都買到。不過有啲人個 record 已經好靚,唔使吓吓都要配貨就買到 BKC 囉。」她越說得平淡,所發出的光茫就越是耀眼,而她當然就是那些「唔使吓吓都要配貨」的「有啲人」。

所謂「配貨」,愛馬仕迷一定很清楚,就是當你想買一個8萬元的 Birkin 之前,就必須要買夠一定金額的「其他貨品」。背後的理論是,如果你想擁有 BKC 其中一個袋,就必定要「證明」你是一個標準愛馬仕迷。

夠荒謬吧。

In the world of luxury,每個人都知道那道不明文的愛馬仕規條:付得起價格,都要先看你有沒有這個資格。

「咁係咪就咁行入去同佢哋講『唔該我要配貨』?」

她大笑幾聲,嚇得麵包店內的收銀員精神一震。

「首先你行入去,求其搵個 SA。」

「乜嘢係 SA?」

「Sales assistant,有心配貨就要 mark 定一個 sales assistant,當然有人介紹你就最好。」

「你有介紹嗎?」

「你搵 Michelle 啦,好多 VVIP 都係搵佢。」每次聽到 Michelle 這個名字,都覺得是冰火兩極化的神秘感:李嘉欣是 Michelle,盧覓雪又是 Michelle,想不到連 Hermes 中環總店的大姐大都是 Michelle。

「搵到 Michelle 之後點?」我問,想不到原來有錢買嘢都要上個 course 先。

「你同佢講,你想買對鞋,又想買件外套,好多嘢都想買,總之除咗 leather goods 同埋西裝,通通都計。」

「咁要買夠幾多?」

「睇吓你想買 BKC 邊一個啦,又睇吓你想要咩 size、咩色,配貨比例大概係一比一至一點五比一啦。」

嘩,即係如果個袋八萬,咪要買多十二萬嘢?

「咁我買夠嘢,佢就會自動攞個 Birkin 出嚟畀我?」

「唔係啦,你買夠三四萬嗰陣,就同佢講,你都想搵個 Kelly,要幾多cm,當佢問你想揀乜嘢色,就即係入直路㗎喇。」

買個袋都要過五關斬六將,人生。

愛馬仕之所以是愛馬仕,因為他們把「買名牌」這等膚淺的事情,提升到心理遊戲的層次。

像極了愛情。

女孩子購買愛馬仕,喜歡愛馬仕,甚至崇拜愛馬仕,都是正常的。但請妳們在購買、喜歡、崇拜的同時,也要學習一個愛馬仕教曉你的簡單道理——waiting makes you want it more。

根據這個邏輯,waiting makes men want YOU more。

聞說愛馬仕的全球第一大客是個香港富豪。

你看這個富豪身邊,為甚麼不是一個大美人,而是一個鄰家女孩?

英文差少少未必會明。

因為。

大美人給了自己一個 price,而鄰家女孩讓自己變成了一個 prize。

