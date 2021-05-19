台資背景、在內地生產水泥的水泥股，原本有兩隻，台泥國際（前1136）2017年中私有化，餘下亞洲水泥（743），亦可憧憬私有化。即使不計私有化因素，亞泥亦屬大超值之選。

1）2020年，亞泥營收108.24億元人幣，跌14％。純利26.68億元人幣，跌15%；EPS 1.703元人幣，跌幅相同。業績倒退，早期受疫情影響，亦因產品跌價。公司預測2021年計劃銷售水泥及熟料按年上升5.9％，在挑戰與機遇並存情況下，2021年仍將大有作為。

2）2021年首季，亞泥營收22.98億人幣，按年大增79％；純利4.67億元人幣，按年急升122％。全年盈利預測32.8億元人幣，增長23％，預測PE僅3.1倍，較6年平均折讓60％。預測PB 0.53倍，較6年平均折讓30％。

高息9.4厘

3）亞泥2020年末期息0.511元人幣，2021年預測派0.60元人幣，股息率更高達9.4厘。公司持有淨現金22.24億元人幣，派息能力高強。

4）亞泥市值121億元，母企台灣亞洲水泥（台：1102）佔73％，街貨33億元。母企今年預測PE 9.5倍，PB 1.03倍，估值遠高於亞泥 。高估值公司私有化低估值股份，十分划算，亞泥具私有化誘因。台泥國際3年半前私有化，母企出價為PE高達24倍，PB 0.92倍。

＊亞泥現價7.72元，目標PE 4.5倍，目標價11.2元，潛在升幅45％。私有化若成真，不止見11.2元。

同場加映：中國太平（966）去年純利65.49億港元，大跌27％，在同業中倒退幅度最大，現價往績PE 7.7倍，PB 0.56倍。去年業績倒退，只是因為稅項準備大增28億元，以稅前盈利計，業績只微退0.5％。中國太平旗下的太平人壽保險，今年首季淨利潤36.89億元人幣，按年大升122％。今年盈利預測可回復至2019年的88.3億港元水平，增幅35％，PE僅5.7倍，較6年平均12.4倍折讓53%，預測PB 0.5倍，較6年平均1.19倍折讓58％。

中國太平2018年最高價36.1元，現價14.16元，跌去六成，太低殘，目標PB 0.7倍，可見19.8元，潛在升幅40％。海通國際睇27.18元，大和證券睇25元。

何車

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略