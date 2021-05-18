【本報訊】工商舖市交投重拾升軌，投資氣氛持續炒熱，市場屢錄投資者短炒獲利個案。其中專營電玩遊戲產品代理及批發、任天堂香港代理商的寶源亞洲集團，最新以3,866萬元沽出去年底購入的尖東商廈單位，四個月賬賺近330萬元離場。

據土地註冊處資料，尖東永安廣場中層3個單位，面積約4,070方呎，新近以3,866.5萬元易手，呎價約9,500元。原業主寶源國際貿易有限公司，公司登記董事包括寶源亞洲集團有限公司主席林佑碧等人，早於去年底以3,536.83萬元購入上述物業，持貨四個月，賬面獲利329.67萬元；惟扣除入市稅項及代理佣金等雜費，料實際賺約106萬元或約3%。

據官網資料，寶源亞洲集團主力從事各地電玩遊戲主機、遊戲軟件及配件等娛樂產品之代理及批發，合作夥伴包括任天堂、微軟、Electronic Arts（EA）、2K等。

莊思敏蝕賣銅鑼坊劏舖

另一方面，市場消息指，大角嘴角祥街51至61號地下3號舖，面積約700方呎，最新以1,580萬元轉手，呎價約22,571元；原業主於去年11月以1,310萬元買入舖位，物業半年間升值270萬元或約21%。

據了解，舖位目前由食店以月租3.6萬元承租，新買家可享租金回報約2.7厘。

不過，有個別業主仍要蝕賣離場。據土地註冊處資料，銅鑼灣謝斐道501至515號銅鑼坊Red Mall 2樓S114號舖，面積約40方呎，新近以60萬元轉手，呎價約1.5萬元。

原業主大馬拿督千金、藝人莊思敏（CH’NG SE-MIN）與友人於2005年斥180萬元購入上址，持貨逾15年，賬面實蝕120萬元或約67%。