整體而言，中港股市在農曆新年之後便持續反覆波動，恒生指數更由2月入的高位下挫約3,000點。同時，大市的板塊輪替相當急速，資金由一眾增長型股份中撤走，並換馬至價值型股份。此外，早前美國上市的中資ADR表現回落，在香港作第二上市的相關股份亦同樣受到拖累。

相信政策不會急轉彎

大市近月走勢疲軟，部份原因是去年股市已累積龐大升幅，因而出現獲利套現活動；另外，由於中國的宏觀經濟持續復甦，投資者也擔心人民銀行或會收緊貨幣政策。幸好早前人行發表的信貸政策言論溫和，相信將有助穩定市場信心。在5月中旬，人行剛發表了《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》，表示貨幣政策要「穩字當頭」，外界預期今年當局不會上調政策利率，而即使加息，幅度也非常有限，相信「不會急轉彎」的政策立場仍維持不變。

中國目前面臨的其中一個重大經濟挑戰，仍然是小微企業難以獲得融資，上市公司還好，非上市的小型公司情況尤其艱難。政策訊號顯示，北京對增長復甦前景的態度仍然相當審慎，特別是各省份的復甦步伐參差不齊。另一方面，國家統計局最新數據顯示，4月份內地樓價按年再漲4.8%，已連升67個月，而且按年及按月的漲幅同創8個月新高，相信內地房地產業的槓桿情況，將持續受到中國政府的關注。因此，筆者認為未來政策的主要目標，將會是控制整體樓市的槓桿水平，並嘗試將融資從房地產業引向其他經濟領域。

高估值惹來投資者質疑

行業的表現相對落後，估值頗為便宜，反而引起投資者的注意。尤其是在利率上升的預期下，估值較高的股票或會受到投資者質疑，價值股的風險調整後回報便顯得相對吸引。

相較之下，太陽能等可再生能源板塊，在最近的市況逆轉時則面對較大的獲利套現壓力。筆者仍然認為在環保的國策大方針帶動下，可再生能源行業的長期增長前景大有可為，不過由於成本壓力上升，加上資金的風險取態有變，在短期內行業或將受到一定的壓力。

安聯投資高級基金經理鍾秀霞

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