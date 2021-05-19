日本「國民老婆」新垣結衣封盤，今日宣佈與男歌手星野源結婚，同時將退社，以獨立身份繼續演藝事業。話說財金界有個都市傳說，每逢有一個日本女神結婚，日股都會跌；剛巧今日日本股市亦成為亞太區表現最差指數，日經225指數收市跌1.28%或362點，報28,044點。

這個都市傳說源自去年10月，當時33歲日本女星石原聰美宣佈結婚喜訊，將與一名圈外男性步入禮堂後，除了粉絲大感驚訝外，消息亦震散日股，東京證券交易所系統因故障而全日暫停交易，相當震撼。事實上，是次日股大停擺是自1999年，該系統轉為全面電子化交易以來首次全日「冧檔」。

之後有日本網民整理過去日本藝人公佈喜訊後，對股市的衝擊，包括「北川景子結婚，日股跌479點」、「福山雅治結婚，日股跌714點」、「堀北真希結婚，日股跌895點」、「小倉優子結婚，日股跌1010點」等。

雖然今次新垣結衣公佈婚訊前，日股早已收市，但就有網民神預測「東京證券交易所倒閉」、「全球市場同時破壞」。日經期貨亦下跌，暫報27,810點，比現貨28,044點低水234點。

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