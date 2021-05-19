佛誕假期，遇上樓市勢頭持續暢旺，不少市民趁機出動睇樓。市區大角嘴帝柏海灣，挾鄰近奧運站之利，成屋苑賣點之一。世紀21家天下黎振傑表示，屋苑剛錄一宗3房連套房單位，以1,810萬元易手，呎價2.4萬元。

剛易手單位為柏景灣2期帝柏海灣2座低層D室，實用面積743方呎，建築面積1,000方呎，向西南，望海景，屬3房連套房，設有多用途房間，買家以1,810萬元承接，實用呎價2.4萬元。

據了解，原業主於2002年3月以464萬元購入單位，持貨逾19年，是次帳面賺1,346萬元，升值2.9倍。

元朗原築兩房620.8萬沽 9年賺288萬元

新地(016)旗下元朗YOHO Hub成今年焦點新盤之一，項目尚未推售前，區內樓市跟隨大市火熱，市區錄同系原築一個兩房單位，以620.8萬元成交，呎價1.37萬元。

利嘉閣地產黃永全表示，元朗原築2座高層E室，實用面積約450方呎，屬兩房間隔，向北，望街景。業主原叫價630萬元放售，經議價後減價9.2萬元，減幅約1.5%，最終以620.8萬元沽出，實用呎價約13,796元。

據悉，原業主於2012年11月以332.5萬元購入上述單位，持貨約9年，是次轉手帳面賺約288.3萬元，升價約86.7%。黃永全指，屋苑本月首宗二手成交個案，原築現時有約30個單位放售，最平叫價600萬元。

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