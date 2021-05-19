Bitcoin持續受Tesla創辦人馬斯克言論衝擊，加上中國擬全面封殺Bitcoin等加密貨幣，市場充斥利淡消息。中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合昨（18日）發佈公告，要求金融機構、支付機構等不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，並指近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，交易炒作活動有所反彈，批評「嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序」。

據CoinDesk顯示，Bitcoin自9月以來首次試探200日移動均線，失守40,000美元關，最新報39,024美元，24小時瀉13.7%。以太幣則挫16%，報2,920美元；狗狗幣跌20%，報0.39美元。

公告指出，虛擬貨幣並非由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，均違反有關法律法規，並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

內蒙古設加密幣挖礦企業舉報平台

另外，中國內蒙古發改委宣佈，設立加密貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報平台，以全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目，完善加密貨幣「挖礦」企業問題情況舉報渠道。舉報範圍包括虛擬貨幣「挖礦」企業；偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣「挖礦」企業；為從事虛擬貨幣「挖礦」企業提供場地租賃等服務的企業；以及通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣「挖礦」業務的企業。

中國於2017年開始取消首次代幣發行，並打擊境內的虛幣交易，迫使很多交易所「出海」，讓原本90%在內地進行的挖幣活動，已大部份遷到外國。

盛寶金融亞太區行政總裁Adam Reynolds稱，對中國封殺虛幣不感意外，因投資者在中國購買加密貨幣後轉移出境，將對國家資本管制帶來挑戰，「對於強硬實施資本管理權的政府來說，唯一可以容忍的虛擬貨幣就只有人行的數碼人民幣。」

分析認為，Bitcoin一旦失守200日移動均線，或跌至30,000美元。《彭博》引述FRNT Financial行政總裁Stephane Ouellette形容，目前情況「完全是一團糟」，因Tesla熱熾地買入Bitcoin後，最終在接受Bitcoin支付買車一事上退縮，同時解除頭寸，加快了Bitcoin價格下跌。

華爾街多位技術分析師表示，自去年掀起加密貨幣熱潮以來，Bitcoin當下正陷入最嚴重的拋售潮，而且進一步惡化。他們預料Bitcoin會出現「更低的高點和更低的低點」形態，並稱馬斯克難以估計的言論亦讓傳統投資者卻步，Bitcoin資金或開始流向黃金。

Wave Financial資深交易員Justin Chuh表示，該機構有投資加密資產，相信是次Bitcoin價格調整是健康的。Fundstrat Global Advisors策略師David Grider則指，價格仍有望上升，包括空倉規模較大等，這類回調在加密貨幣牛市中亦十分常見。

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