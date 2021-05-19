國務院副總理劉鶴，近日傳出快被另一副總理胡春華頂替其中美貿易談判代表的地位，但有關報道迅速被中國商務部否認。今日《金融時報》再爆劉鶴之子劉天然（Andy Liu Tianran），曾為私募基金「天壹資本」（Skycus Capital）主席，雖已按中共規定辭任主席一職，但幕後卻繼續秘密處理交易，尤其在投資中國科企巨頭騰訊（700）及京東（9618），涉嫌利益衝突。

據報天壹資本2016年在浙江成立，劉天然原為基金主席，但2017年4月，即其父親劉鶴獲任命中共政治局成員前6個月，劉天然辭任了主席一職，並在翌年將他持有的天壹資本股份，轉讓予另一基金高層成員。

劉鶴為人作風低調，深得國家主席習近平信任，而其兒子劉天然身份更近乎無人知道，網上鮮有其個人資料，《金融時報》指他曾任《經濟觀察報》記者，處理生活版內容，撰寫經濟及足球相關文章。

根據中共明文規定，高級官員的子女被禁止在父母監管的相關行業擔任管理要職，只可獲聘擔任較低級別的職位或諮詢工作。知情人士指，劉天然雖然辭任主席一職，但卻繼續在幕後處理重要工作，尤其在投資到騰訊及京東的交易，而過去5年以來，天壹資本迅速發展成超過100億元人民幣的資產管理公司。

根據內地的公開資料，天壹資本在北京及上海辦公室聘有30多人，近年作出十多宗涉及科網、醫療保健、物流相關的初創投資，而騰訊、京東、中國國家開發銀行亦是天壹資本旗下基金的投資者之一。近期京東物流來港申請上市，港交所文件顯示，天壹資本為A輪優先股東，持有2800萬股，持股比例為0.57%。

而天壹資本過去多宗成功的交易都涉及騰訊及京東，包2019年投資4,000萬美元（約3.12億港元）到京東健康（6618），如今市值已達2.3億美元（約17.9億港元），獲利近15億港元；2018年亦曾投資7,000萬美元（約5.5億港元）到京東物流，上市後預計相關持股可升值兩倍。另外，天壹資本亦在騰訊音樂上市時獲利，包括2018年1月投資的500萬美元（約3,900萬港元），如今市值亦已漲兩倍。

天壹資本主打私募股權投資，總部在北京，聚焦文化體育、TMT、醫療健康3個產業投資方向，曾投資理想汽車、雲徒科技、壹米滴答、水滴公司等近16個項目，以物流佔5個投資數量為最多，目前資產管理規模共達100億元人民幣。天壹資本登記創辦人為唐萌，曾擔任易方達基金管理有限公司投資經理，亦曾是北京市國家安全局科員、中國人民解放軍66442部隊參謀、中國人民解放軍國際關係學院學員等。

《金融時報》引述不具名的金融業人士指，中共「太子黨」一直試圖保持低調，但卻被金融市場的利益吸引着，從沒有按照規定離開過金融市場。

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