【本報訊】彭博報道指，近日特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克連番發文，拖低比特幣價格，身家也跟着走下坡。隨着周一Tesla股價跌2.2%，馬斯克全球第二富豪的位置，已讓位予LVMH集團董事長Bernard Arnault。Tesla昨開市報568.48美元，較前日收市跌1.5%。重倉Tesla的Arkk則跌0.23%，報103.55美元。

Tesla股價在去年科網股熱潮中飆升，帶挈馬斯克曾於年初成為全球首富。但來自傳統汽車製造商的競爭加劇下，今年股價已跌約兩成，令馬斯克財富下跌約91億美元（約710億港元）。至於LVMH集團則因中國及亞洲奢侈品銷售急升刺激股價，導致Bernard Arnault財富淨值急增近47億美元，至1,612億美元（約1.26萬億港元）。

《沽注一擲》原型人物沽Tesla

另外，根據美國證交會文件，電影沽注一擲（The Big Short）原型人物Michael Burry，其管理基金Scion Asset上季持有80多萬份Tesla認沽期權合約，價值為5.34億美元，但未知當中詳情；彭博引述Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick稱，「這些認沽期權應該有盈利的」。另外，Scion Asset十大持倉中也包括不少期權衍生產品，包括Alphabet、Facebook及兩倍放空20年期以上美債ETF購買期權。

此外，美國財政部公佈，3月美債購買量創歷史新高，達1,188.7億美元，惟外國持有美債總額連跌三個月，3月為7.028萬億美元，其中兩大外國債主日本及中國持有美債均有下降。