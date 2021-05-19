●攜程（9961）公佈，截至今年3月底止，首季轉盈17.65億元人民幣（下同），去年同期虧損53.4億元。每股盈利為2.95元。

季內收入41.09億元，按年跌13.2%，主要由於今年3月的快速恢復，部分被跨境旅行的下降所抵銷。住宿預訂收入為16億元，上升37%。交通票務收入為15億元，下降37%。

●長汽（2333）公佈，控股股東創新長城抵1.1億股A股予河北銀行，為旗下公司融資作出擔保。創新長城持有長汽51.15億股，股權達55.6%，累計抵押18.2億股，佔長汽19.85%股權。

●上海醫藥（2607）研發的「SPH3127片」慢性腎病適應症臨床試驗申請獲得國家藥監局正式受理。該藥用於治療代謝性疾病。

●中證監批准中國鐵建（1186）分拆鐵建重工於上海科創板上市。鐵建重工從事掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備的設計、研發、制造、銷售、租賃和服務，早前公告指擬集資77.87億元人幣。

●俄鋁（486）擬建立兩家採取不同策略的公司，以分拆公司高碳資產。分拆後，俄鋁將專注於鞏固低碳鋁生產商的地位，而新公司將集中開發國內市場。新公司預期由位於俄羅斯的氧化鋁精煉廠及冶煉廠組成。

另外，俄鋁擬更改公司名稱，由「俄鋁」更改為「鋁+」，英文簡稱由「UC RUSAL, IPJSC」更改為「AL+, IPJSC」。

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