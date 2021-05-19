國企廣州越秀集團計劃私有化創興銀行（1111），每股作價為20.8元，較停牌前5月6日股價13.76元溢價51.2%。私有化聯席財務顧問中金公司及里昂證券。是次每股作價較截至12月底資產淨值23.14元，市賬率僅為約0.9倍。公司將於明日（20日）恢復買賣。

截至今日（19日），創興已發行9.72億股及仍有154.2萬尚未行使的股份獎勵，當中越秀持有74.97%股份，一致行動人士包括廣州地鐵投融資、廣州汽車投資、董事劉惠民、宗建新共持有8.96%，合共持股約83.93%，意味僅需向16.07%獨立股東進行要約。

公司預計，私有化總代價約50.96億元，並擬以其內部現金儲備撥付。值得注意的是，其截至去年底止庫存現金及短期資金，以及存放同業於1至12個月內到期之款項，多達230億元。

根據公司條例及收購守則，集團將會召開特別股東大會，並須獲逾75%的獨立股東通過議案，反對票票數不可超過總投票權的10%，方可落實私有化。

越秀：現市況難在股市籌集資金

越秀解釋，公司於2015年及2018年進行的兩次供股，並作出總額約為62億元的投資，而公司擬於內地成立一間全資附屬公司及發展新核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。於未來數年估計將需要非常龐大的股本資金為擴展及長期增長提供資本，「實施發展計劃亦將帶來潛在執行風險，並可能於長期利益得到實現之前產生重大成本。」

該公司又指，若果發行大量新股份將攤薄公司資產淨值及每股盈利，並對公司股價造成壓力。現時市況下並無切實可行的機會於可見將來在市場上籌集新資金，而私有化是公司籌集股本以供發展的可行途徑。 建議倘獲成功實施，將便利越秀向公司注入財務資源來滿足資本需求而不攤薄獨立股東權益。

而越秀指創興銀行股份流動性於一段長時間內一直偏低，私有化可以較現時市價大幅溢價的價格變現彼等於公司的全部投資，而毋須承受任何非流動性折讓。

根據該行2020年報，該行客戶存款及貸款規模分別有1,832.28億元及1,423.82億元，資產規模2,329億元；受累淨利息收入減少和金融資產減值準備增加，去年該行少賺22%，錄得溢利14.8億元。

翻查報道，時任創銀副主席兼董事總經理梁高美懿2018年4月曾透露，會加快開拓內地機遇，特別是大灣區的發展，若有機會不排除會透過收購壯大內地業務。提到私有化問題，她當時認為若大股東越秀集團要私有化，收購創銀時已經可以，但難斷言永遠不會有此行動。

創興銀行原名廖創興銀行，1948年在香港創立。2013年原股東廖氏家族與越秀集團簽署協議，以總收購作價116.4億元買入約75%股份，維持上市地位至今。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略