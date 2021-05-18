【本報訊】樓市氣氛熾熱，多個大型新盤推售浪接浪，由路勁地產（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環於本月初開售，幾乎每輪均「開紅盤」。項目最新加推86伙，其中四房戶首度開價，最貴頂層單位索價4,197萬元；另項目落實於本周六（5月22日）推售106伙，同日推出54伙單位招標。

路勁地產集團銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環最新加推86伙，包括38伙一房、35伙兩房、9伙三房，以及4伙四房戶；單位實用面積介乎368至965方呎。扣除最高折扣18%，折實價由1,183.4萬至4,197.8萬元，折實呎價為30,610至43,501元，整批折實平均呎價為34,627元。

值得留意的是，上述四房戶屬項目首次以價單形式發售，其中相關單位最貴一伙為2B座42樓B室，實用面積965方呎，折實價高見4,197.8萬元，折實呎價為43,501元。此外，項目新一輪銷售將敲定於本周六進行，涉及106伙；另同日將有54伙以招標形式發售。

Henley最平573萬

事實上，晉環過去三輪銷售累沽555伙，佔全盤可發售單位逾95%，套現超過120億元，即平均每伙單位成交造價高逾2,100萬元，平均成交呎價逾3.3萬元；單位成交金額由1,156.4萬至6,600萬元，成交呎價介乎27,005至54,187元。

另一方面，恒地（012）營業（一）部總經理林達民指，啟德The Henley I最新加推48伙，包括41伙標準戶及7伙連花園特色單位，實用面積186至417方呎，價單定價603.3萬至1,121.9萬元，呎價26,566至37,909元；維持最高5%折扣，折實價為573.13萬至1,065.8萬元，折實呎價約25,238至36,013元，整批折實平均呎價為28,668元。

是次入場單位為低座A座1樓G室及低座C座1樓G室，同屬實用208方呎開放式戶，折實價573.13萬元，折實呎價27,554元；料為會德豐啟德Oasis Kai Tak於2017年、以折實518萬元推售275方呎開放式戶後，區內最低入場費單位。林達民續指，The Henley I最快下周進行次輪開售；而集團下半年將推售紅磡必嘉街及粉嶺馬適路等新盤項目。

御海灣II加推70伙

另外，新地（016）旗下屯門現樓新盤御海灣II，最新加推70伙單位，包括27伙一房、36伙兩房，以及7伙三房單位，實用面積299至501方呎；維持最高22%折扣優惠，單位折實售價由579.19萬至1,107.37萬元，折實呎價約18,002至22,103元，折實平均呎價為19,392元。

項目落實於本周末進行第三輪銷售，涉及82伙，料該批單位折實市值合共逾6.14億元。