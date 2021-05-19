五窮月過了一半有多，究竟港股有冇窮到呢？從指數出發，恒指一度跟隨美股穿位，下試27,700水準，但近日三扒兩撥又重返28,500水準，5月至今只有不足200點跌幅，仍然是上落市，絕對稱不上窮。

不過，如果將焦點集中將新經濟股上，確實嗅到些燶味，強如騰訊（700）都要曾經失守南非底595元，所以美團（3690）及阿里巴巴（9988）穿位變得好合理；喪炒一段的資源股，也開始放慢步伐，高位亦鎖住了一班散戶。所以，如果以炒作點子角度出發，5月的確有點窮。

今個月最大的炒作催化劑，必然是企業季度業績，但成日都講，博業績同賭大細冇乜分別，這邊廂阿里穿底，另邊廂友邦（1299）抽上，除非你熟書程度好似分析員咁勁。另一個焦點係批股活動持續，有集資有減持，如果強勢股或題材股因抽水而回落，只要守住配售價，不失為低撈的好機會，李寧（2331）及蒙牛（2319）便是好例子。還有一個相似的活動，就是大股東/管理層增持，近日兩隻物管股——建業新生活（9983）及時代鄰里（9928）的高層不約而同入場掃貨，物管板塊同步起飛，究竟是否有關係不得而知，但每日五點後望一望SDI搵炒作點子，也是窮則變、變則通的做法。

唐牛

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