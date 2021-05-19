ATM三大科技巨頭在今年可謂多災多難，小米（1810）看似可以獨善其身，因為反壟斷燒唔到佢，雷軍雖然經常語出驚人，但都係業務上的事，沒王興及馬雲咁惹火，現時最大的困難，應該係被美國列入黑名單的官司，此事在上周有新發展，美國國防部同意將小米移出黑名單，以下的三個日子，小米的股東應該要睇實。

小米早前向哥倫比亞地方法院上訴，要求推翻國防部的禁令，在3月時法院頒發臨時令，解除美國投資者投資小米的禁令，及至上星期國防部就同小米和解，並會在5月20日前草擬細節並交予法院，相信在5月尾前會有最後裁決，此乃第一個重要日子。

而在5月26日，小米將發佈首季業績，無論條數最終能否勝預期，公司都可以在業績後繼續回購，心水清的戰友都會留意到，小米在3月底啟動百億回購，但買到4月23日就忽然停手，只係用咗50億元，現時睇返就知道，係因為季績的關係，要有一個月禁買期，早前共回購了1.92億股，均價約25.9元，業績後回購盤再出手，應有助股價企穩。

最後一個日子就係富時指數將在6月2日進行季檢，3月時本來MSCI及富時都要遵循禁令將小米剔除，但MSCI在執行日前夕忽然延遲行動，話等埋法院結果先，結果法院判小米勝訴，MSCI就取消剔除行動，不過富時就已經踢走咗小米，在法院公佈消息後，富時亦都迅即宣佈待法院有最終裁決，最快可以在六月季檢時重新納入小米，並在6月18日收市後生效，簡而言之，上面講的第一個重要日子，只要在6月2日前發生，咁小米就可在季檢時重歸富時指數。

如果小米過晒呢三關，在未來一個月就好大機會跑贏三巨頭喇。

青冰

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