【本報訊】卓悅控股（653）去年獲紫荊黨創辦人陳健文接手後，落重本大搞電商、力谷直播帶貨，但對本港供應商的應付賬拖得就拖。有批發商向本報投訴，已被卓悅拖欠貨款超過一年。

卓悅現任副主席兼執行董事陳健文，原本亦屬香港富豪之列，並於今年2月出售南區赫蘭道11號，作價8.2億元，賬面賺約2,000萬元。

去年初易手後情況有變

批發商Peter（化名）表示，卓悅去年初自陳健文公佈頂手後，便一直拖欠貨款至今逾一年，涉款接近10萬元。他獲卓悅職員告知，貨款由以往只須前大股東葉俊亨批准，改為要加上陳健文簽名才可批出，「佢話其實葉生簽晒所有票，只欠陳生，個個都唔知陳生點解唔簽。」

Peter表示，過去三年一直向卓悅供應一些護膚品及日常生活用品，以往約兩至四星期便會收到貨款，但去年初數期開始不穩，及至早前卓悅子公司曾被入稟清盤，更憂慮卓悅財困。他質疑疫情下其他本港化妝品店也未見拖數，「係卓悅比較有問題」，他知道不少供應商亦遇上同樣問題。

近日卓悅高調宣佈與香港華為合作力谷電商，他認為「即係你有錢啦，但我哋呢啲細數又唔找」，故質疑卓悅故意拖數。即使現時未收到貨款，Peter的公司也接到卓悅定單，在疫情經營困難下也只好繼續供貨，「我唔做就真係零，做都起碼有生意先」，坦言事件令其生意一度周轉困難，又造成精神困擾。他估計要尋求法律行動才會獲得重視。

職員亦透露公司「想做到阿里巴巴咁」，集中將資金搞電商，但又不願向供應商找數，最令他氣憤。卓悅回應時未有否認事件，表示公司與供應商的付款有一定程序，也有很多因素影響，不能一概而論，而公司會審慎處理相關事宜。

陳健文有份創立紫荊黨

陳健文是內蒙港區政協常委，透過卓悅設立粵港澳青年創業孵化器香港駐點，近年成立了多間「粵港澳大灣區」、「二十國集團」字頭公司，去年亦有份藉《港版國安法》風潮下創立紫荊黨，挑戰原有建制各黨派地位。

卓悅於1991年由葉俊亨夫婦創辦，2003年上市，去年初賣盤，以1.58億元將卓悅40.4%股份售予原第二大股東及副主席陳健文，二人在董事會職銜亦會對調。易手後陳健文持股增至59.9%，之後再在市場掃貨至最新有65.2%股份；而葉俊亨伉儷原保留的1.6%股份，本月初開始沽貨，其中一日適逢卓悅宣佈與華為雲合作刺激股價暴漲最多1.1倍，3日獲利711萬元，持股降至0.8%。