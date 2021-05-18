【本報訊】港股近期走勢欠缺明確方向，大行對後市未言樂觀。摩根士丹利發表中國股票半年展望報告，下調恒指基本目標至29200點，較原本目標低400點，相對昨日收市28593點僅高約2%。該行籲減持互聯網行業，並提出以股份的「定價能力」（pricing power）作為選股考慮。

大摩在報告上列出12家具有定價能力優勢的中資股，當中有5家在港掛牌，包括網易（9999）、海爾智家（6690）、華潤啤酒（291）、贛鋒鋰業（1772）及融創中國（1918）。該行解釋，定價能力是追求絕對回報的主軸，上述推薦股份名單，受惠於原材料需求增加、消費重啟等利好因素，同時考慮到潛在監管風險等。

整體而言，大摩對中國股票保持審慎，並更新區內不同指數的目標價對應時間，由今年年底改至明年6月底。該行對恒指牛市及熊市的最新目標價，分別為34600點及22320點。

港股昨日再升399點，收報28593點，收復10天線及20天線；成交縮至1,305億元。北水淨流入減近五成至約44億元。遭主要股東減持的李寧（2331）獲最多北水淨買，涉資逾10億元；該股單日跌3.2%，報65.85元。中移動（941）計劃回A上市，股價揚2.7%，報50.1元。

據彭博知情人士透露，國產醫療裝備龍頭東軟醫療正考慮來港上市，計劃籌集4億美元。

金發局倡REITs納互聯互通

另外，金融發展局就香港房託基金（REITs）發表研究報告，指該市場仍有具大的增長空間，建議將房託基金納入為股市互聯互通計劃下的合資格證券，相關安排初期可先實施南向交易，即容許合資格的內地投資者投資香港房託基金。