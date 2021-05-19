金價持續向好，觸及1870美元，接近今年1月29日1874美元的3個多月高位，市場正在觀望美聯儲局公佈的4月份會議記錄，視乎當局對經濟前景以及通脹的觀點。

會議記錄將於美國周三（19日）公開，到時將預視當局就通脹及縮減刺激經濟措施的時間表。美銀最新的基金經理調查指出，通脹是最為關注的極端風險因素，其次是債券市場波動，以及資產泡沫，疫情影響排第四。

美元弱勢加上通脹升溫，亞洲多國疫情亦再起，黃金成為資金停泊的避風港。花旗最新發佈報告指，金價本周實現重大突破，後市有可能存在巨大上升空間，其首席技術分析師Tom Fitzpatrick認為金價突破了1846至1865美元的關鍵阻力區域，短期有望挑戰今年1月尾雙頂水平，再上望2011年的1921美元高位，甚至2075美元的歷史高位。

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